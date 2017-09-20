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Kayseri’de Hasta Kadının El Arabasıyla Taşındığı İddiasına Yalanlama

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Kayseri’de Hasta Kadının El Arabasıyla Taşındığı İddiasına Yalanlama
Kayseri'nin Bünyan İlçesi'nde kanser hastası şahsın hasta eşini el arabasıyla hastaneye taşıdığı haberi üzerine yetkililer aile ile görüşmeye gitti.

Kayseri'nin Bünyan İlçesi'nde kanser hastası şahsın hasta eşini el arabasıyla hastaneye taşıdığı haberi üzerine yetkililer aile ile görüşmeye gitti. Mahalle Muhtarı Ahmet Turan yetkililere, "Bu ailenin her şeyi var, sağlık hizmetleriyle ilgili bir problemimiz yok" ifadelerini kullanırken, Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ise, "Bu tür provokasyonun belli kurum kuruluşlardan intikam yoluna gidildiği şeklinde bir izlenim vücut bulmuştur" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Doğanlar Mahallesi'nde yaşayan gırtlak kanseri Mehmet Cesaret'in rahatsızlanan eşi Bircan Cesaret'i el arabasıyla hastaneye götürdüğü haberlerinin medyada yer alması üzerine yetkililer Cesaret ailesini ziyarete gitti. Kaymakam Ömer Şahin, Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu ve Bünyan İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nuri Çakır, aile ve yakınlarıyla görüştü. Köy Muhtarı Ahmet Turan ziyarete gelen yetkililere, Bircan Cesaret'in el arabasıyla taşındığını bugüne kadar görmediklerini belirterek, ailenin hiçbir yardıma ihtiyacı olmadığını söyledi. Turan, "Bacıları gelip buna sahip çıkmıyorlar. Hepsinin durumları iyi. Hiç kaymakamlığa da gerek yok Allah rızası için konuşursak. Bunların malı, mülkü, her şeyi var. Evlerini de kaymakamlığa yaptırdık. Çocuğu kullanıyorlar, Allah rızası için şu çocuğa sahip çıkarlarsa hiç kaymakamlığa bile gerek yok. Sağlık hizmetinde hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel hizmet oluyor" dedi.

"Şikayet olabilir, önemli olan doğru mu, değil mi?"

İlçe Kaymakamı Ömer Şahin şikayetin vatandaşın en doğal hakkı olduğunu dile getirerek, "Buradan 4 kilometre uzaklıkta ilçe merkezine el arabasıyla götürüldüğü söyleniyor. Muhtar burada, siz diyorsunuz ki "böyle bir şey görmedik', muhtar diyor "böyle bir şey yok'. Biz bunu dile getiriyoruz. Bunu düzeltmek lazım, yoksa şikayet vatandaşın en doğal hakkı. Her kurumdan şikayet olabilir ama önemli olan doğru mu, değil mi? Bakın hepimiz buradayız, bir şey saklamıyoruz. Ne istiyorsa yardımcı oluruz" ifadelerini kullandı.

"Bu tür provokasyonun belli kurum kuruluşlardan intikam yoluna gidildiği şeklinde bir izlenimdir"

Aileye ziyarette bulunan Bünyan Belediye Başkanı Şimasi Gülcüoğlu ise aileye yardımların sürekli olarak yapıldığını, bu tür haberlerin bazı kurum ve kuruluşlardan intikam almak için yapılan suni gündem olduğunu söyledi. Gülcüoğlu, "Hastamızı ziyaret geldik. Zaten doktorumuz, hastane başhekimimiz hastayla komşu olması hasebiyle hastayı yakından bildiği ve takip ettiği de kendisi tarafından ifade edildi. Öte taraftan, hastanede bu hastamızın yatırılabilmesi için yatış işlemlerinin başlatıldığı, Pazartesi günü için ise yatış işlemlerinin yapıldığı daha önceden kendilerine ifade edilmiş. Genel sekreterimiz de arzu ederse bugünden itibaren hastamızın hastaneye yatışı konusunda beyanatta bulundu. Kaymakamlığımız da vakıf eliyle engelli aylığını uzun zamandır verdiği ve bizim de belediye olarak değişik zamanlarda iaşe yardımı gibi bir takım yardımlarda bulunduğumuz hepinizin bilgisi dahilindedir. Bu tür provokasyonların kamuoyunu meşgul etmek amaçlı, belli kurum ve kuruluşlardan belki intikam alma yoluna gidildiği bir izlenim net olarak vücut buldu. Çünkü hastamız ve hasta sahibimiz, komşu ve muhtarımız sağlık hizmetlerini yerinde ve zamanında aldığını beyan ettiler. Zaten 112 başta olmak üzere kayıtlarda yapılan incelemelerde bunun aşikar olduğu görülmektedir. Üzülerek söylüyorum ki Türkiye'nin çok ciddi gündemlerle boğuşurken, Türkiye'nin "Dünya 5'ten büyüktür" dediği bu günlerde bu tür suni gündem maddelerinin oluşturulması bizleri ziyadesiyle üzüyor. Hastamızın da duygusal bağlamda bu yüzden hastalığının ilerlediğini müşahede etti. İnşallah devletimiz dün olduğu gibi hastamızı sarıp, sarmalamaya devam edecektir" dedi.

Cesaret ailesinin komşusu Mehmet Demircan da kendilerine yardımda bulunanlara nankörlük edildiğini dile getirerek, "Kendi adımıza üzüldüm, gerçek değil. Ambulanslar geldi, bulamadı. Yardımcı oldular. Şimdi biz yardımcı olanlara nankörlük edersek biz düzgün bir adam değiliz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Bircan Cesaret sağlık personelleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavisine başlanıldığı öğrenildi.

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