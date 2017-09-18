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Kayseri’de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kayseri’de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aşık Veysel Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Y.Y.'nin idaresindeki 35 DRV 38 plakalı otomobil ile M.G. yönetimindeki 38 LL 164 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 DRV 38 plakalı otomobil takla attı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, takla atan otomobilde bulunan Ü.Y. (54) isimli kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı Y.Y. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cadde üzerinde başka bir kazanın meydana gelmemesi için önlem alan polis, trafiğin kontrollü akmasını sağladı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Ü.Y.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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