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Kayseri’de İş Adamlarına Yönelik Fetö Operasyonu

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Kayseri’de İş Adamlarına Yönelik Fetö Operasyonu
Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasında 9 iş adamı hakkında gözaltı kararının verilmesinden sonra operasyon başlatıldı.

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasında 9 iş adamı hakkında gözaltı kararının verilmesinden sonra operasyon başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terörizmin Finansmanı" suçunu işledikleri değerlendirilen esnaf ve iş adamlarından oluşan şüphelilere yönelik olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda A.B., A.O.B., N.K., İ.H.G., N.B., N.K., S.G. ve S.Ü. isimli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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