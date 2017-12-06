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Kayseri’de Kar Yağışı Etkili Oldu

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Kayseri’de Kar Yağışı Etkili Oldu
Hafta sonunu güneşli geçiren Kayseri'de, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Hafta sonunu güneşli geçiren Kayseri'de, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde hafif şekilde yağan kar, yüksek kesimlerde ise şiddetini artırdı. Vatandaşlar sabah saatlerinde karla güne uyanırken, araç sürücüleri de kara karşı önlem aldı. Kar küreme araçları da yolları açmak için çalışmalara başladı.

Hacılar ilçesinde de yağan kar ile beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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