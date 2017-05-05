Kayseri’de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli markalarda...

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli markalarda ruhsatsız tabanca ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte ruhsatsız silah bulundurdukları bilgisi aldı. Alınan bilginin ardından yapılan çalışmalarda Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesinde bulunan bir ikametin deposuna saklanmış çanta içerisinde 1 adet 9,19 mm "smith wesson" marka tabanca, 1 adet 7,65 mm "beretta" marka tabanca ve bu tabancalara ait 4 adet şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.K., İ.K., A.K. ve K.K. gözaltına alınarak haklarında tahkikat başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.