Kayseri’de Sobadan Sızan Gaz Can Aldı

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Argıncık Camikebir Mahallesi 152. sokak üzerinde bulunan ikamette meydana gelen olayda Z. E.'yi (57) evde hareketsiz bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Z.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, acı haberi alan Z.E.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yapılan incelemelerin ardından Z.E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, ilk bilgilere göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.