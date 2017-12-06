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Kayseri’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Kayseri’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 45 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 45 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde "Uyuşturucu madde ticareti yapan" şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda M.A. (29), H.A. (32), M.D. (37) ve İ.A. (30) isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst, araç ve ev aramalarında 15 parça halinde toplam 45 gram uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan 4 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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