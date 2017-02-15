  • BIST 87.882
  • Altın 144,927
  • Dolar 3,6626
  • Euro 3,8811
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 3 °C

Kayseri’de Yolcu Otobüsü Devrildi: 21 Yaralı

» »
Kayseri’de Yolcu Otobüsü Devrildi: 21 Yaralı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü ilçeye bağlı Bahçecik mevkinde şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. İlk bilgilere göre yaralanan 21 kişi sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 35 Sanıklı Fetö Davası Başladı15 Şubat 2017 Çarşamba 19:48
  • Evden Hırsızlık Zanlısı Genç Kadın Tutuklandı15 Şubat 2017 Çarşamba 19:33
  • Samsun’da Bylock’tan 8 Öğretmen Tutuklandı15 Şubat 2017 Çarşamba 19:33
  • Fatsa’da Otomobilin Çarptığı Anne Öldü, Kızı Yaralandı15 Şubat 2017 Çarşamba 19:28
  • Satılmak İstenen Bebek Devlet Korumasında15 Şubat 2017 Çarşamba 19:28
  • Ordu’da Telefon Dolandırıcısı 2 Kişi Tutuklandı15 Şubat 2017 Çarşamba 19:08
  • Odatv Davası 12 Nisan Tarihine Ertelendi15 Şubat 2017 Çarşamba 18:43
  • Öcalan’ın Yakalanmasının Yıl Dönümünde Yoğun Güvenlik Önlemleri15 Şubat 2017 Çarşamba 18:38
  • (Düzeltme) Reina Saldırganının Dini Nikahlı Eşi Tutuklandı15 Şubat 2017 Çarşamba 18:23
  • Nusaybin’de Pkk’nın Yeraltı Sığınağı Bulundu15 Şubat 2017 Çarşamba 18:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti