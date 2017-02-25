  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 19 °C

Kayseri’deki Cinayetin Zanlıları Kocaeli’de Yakalandı

» »
Kayseri’deki Cinayetin Zanlıları Kocaeli’de Yakalandı
Kayseri'de aracı içinde öldürülen Salih Soylu'nun katil zanlıları olduğu iddia edilen 1'i kadın öğretmen 4 kişi Kocaeli'de yakalandı.

Kayseri'de aracı içinde öldürülen Salih Soylu'nun katil zanlıları olduğu iddia edilen 1'i kadın öğretmen 4 kişi Kocaeli'de yakalandı. Cinayetin evlenme vaadi ile 100 bin TL kredi çeken öğretmenin eniştesi tarafından işlendiği belirlendi.

Kayseri Kocasinan'da seyir halindeki araç içinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayın şüphelisi 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlatan Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların olduğu aracı takip etmeye başladı. Şahısların TEM otoyolundan ilerlediği bilgisini alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İzmit İlçe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri de aracı takibe başladı. TEM otoyolu İzmit Gültepe mevkiinde belirlenen aracı durduran İzmit Asayiş ekipleri olaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorguların ardından Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Kayseri'ye gönderildi.

Gözaltına alınan şahıslar ise ilk sorgularında ölen Salih Soylu'nun evlenme vaadi ile bayan öğretmen S.N.'ye 100 bin TL'ye yakın kredi çektirip evlenmekten vazgeçmesinin olayın yaşanmasına neden olduğunu ifade ettikleri öğrenildi. İddiaya göre Salih Soylu, S.N. adlı bayan öğretmene evlenme vaadi ile 100 bin TL'ye yakın kredi çektirdikten sonra kayıplara karıştı. Daha sonra Salih Soylu ile iletişime geçen S.N., kendisiyle konuşmak için buluşma teklif etti. Buluşma yerine eniştesi M.Ş., yakınları E.K., S.A. ile buluşma yerine gitti. Buluşmada evlenmek için çektiği 100 bin TL'ye yakın parayı isteyen S.N. ile parayı vermeyi kabul etmeyen Salih Soylu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Soylu, olay yerine geldiği Atilla Köklü'nün kullandığı araçla olay yerinden ayrılmak istedi. Bu sırada Soylu'nun gidişini engellemek isteyen S.A.'nın eniştesi M.Ş.'nin silahını ateşlemesi sonrasında Soylu olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Atilla Köklü ise yaralanmıştı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağrı’da 30 Fetö’cü Gözaltına Alındı25 Şubat 2017 Cumartesi 19:58
  • Dilencilikten İşlem Gördü Çatıya Çıktı25 Şubat 2017 Cumartesi 19:53
  • -Korkuteli’de Trafik Kazası 1 Ölü 2 Ağır Yaralı25 Şubat 2017 Cumartesi 19:08
  • Bitlis’te 10 Terörist Ölü, 2 Terörist İse Sağ Olarak Ele Geçirildi25 Şubat 2017 Cumartesi 19:08
  • Nusaybin’de Trafik Kazası: 6 Yaralı25 Şubat 2017 Cumartesi 18:38
  • İzmir’de 13 Kilogram Esrar Ele Geçirildi25 Şubat 2017 Cumartesi 18:33
  • İki Otomobil Çarpışıp Refüje Çıktı: 5 Yaralı25 Şubat 2017 Cumartesi 18:08
  • Eylem Yapmak İsteyen Kesk’liler 43’üncü Kez Gözaltına Alındı25 Şubat 2017 Cumartesi 17:28
  • Ailesinin Kayıp İlanı Verdiği Genç Kız Dolandırıcılık Yaparken Yakalandı25 Şubat 2017 Cumartesi 17:28
  • Malatya’da Kck/pkk Soruşturması: 2 Tutuklama25 Şubat 2017 Cumartesi 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti