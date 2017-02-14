Kayseri’deki Cinayetle İlgili Suriyeli 3 Kişi Gözaltına Alındı

KAYSERİ (İHA) – Kayseri polisi, 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya karışan 3 Suriyeliyi 100 güvenlik kamerasının görüntülerini izleyerek...

KAYSERİ (İHA) – Kayseri polisi, 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya karışan 3 Suriyeliyi 100 güvenlik kamerasının görüntülerini izleyerek buldu.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıkmış ve tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.A. (20) ile Y. Y. vücutlarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.A. ile Y.Y., tedavi altına alınmış, M.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği yerden itibaren çevrede bulunan 100 güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek, Suriyeli S.O. (19), İ.E.H. (22) ve M.M.'yi (17) yakaladı. Suriyeli 3 kişi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik'te geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan, S.O., İ.E.H. ve M.M.'nin Suriye'ye kaçacağı ve polis ekiplerine yakalanmamak için kullandıkları telefon ile SİM kartları kırdıkları bildirildi.