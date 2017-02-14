Kayseri’deki Kazada Ölü Sayısı 3’e Yükseldi

Kayseri'de kontrolden çıkan minibüsün yoldan çıkarak yön levhasına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Kayseri'de kontrolden çıkan minibüsün yoldan çıkarak yön levhasına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas Karayolu'nun 25. kilometresinde meydana gelen kazada, Ali A. (45) yönetimindeki 38 DH 416 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yön levhasının direğine çarptı. Kazada, minibüs şoförü A.A. ve 23 yaşındaki Nurhan G. hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere sevk edilirken, tedavi altına alınan yaralılardan 5 yaşındaki Asya G.'nin de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.