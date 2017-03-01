Kayserigaz’dan İhale Duyurusu

Kayserigaz, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu, Develi ve Bünyan ilçelerinde Şehir İçi Dağınık Doğalgaz Dağıtım Boru Hattı Malzemeli Yapım...

Kayserigaz, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu, Develi ve Bünyan ilçelerinde Şehir İçi Dağınık Doğalgaz Dağıtım Boru Hattı Malzemeli Yapım İşi ile ilgili ihale yapılacağını duyurdu.

Kayserigaz'dan yapılan açıklamada, "2017 yılı Kayseri ili lisans alanı içerisindeki Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu, Develi ve Bünyan ilçelerinde Şehir İçi Dağınık Doğalgaz Dağıtım Boru Hattı Malzemeli Yapım İşi (Çelik, Polietilen, Servis Hattı) ile ilgili ihale yapılacaktır. İhale kapsamında 50 bin metre Polietilen Ana Hat, 50 bin metre Servis Hattı, 200 metre 12" Çelik Hat, 200 metre 8" Çelik Hat, bin metre 6" Çelik Hat, bin metre 4" Çelik Hat ve 5 bin adet Servis Kutusu Montajı Malzemeli Yapım İşi için birim fiyat esasına göre teklif toplanacaktır. Yukarıda belirtilen Şehir İçi Doğalgaz Dağıtım Boru Hattı Malzemeli Yapım işinde çalışma talebinde bulunan "Epdk Yapım - Hizmet Sertifikası Ve Yeterliliği'ne haiz yüklenicilerin ihale dosyasını talep etmeleri gerekmektedir. İhale Dosyası talepleri 08/03/2017 tarihine kadar kabul edilecektir" denildi.