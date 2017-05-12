  • BIST 94.996
  • Altın 141,187
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 13 °C

Kayserispor Altın Değerinde 3 Puan Aldı

» »
Kayserispor Altın Değerinde 3 Puan Aldı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Kayserispor, ligde kalma yolunda altın değerinde 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Kayserispor, ligde kalma yolunda altın değerinde 3 puanın sahibi oldu.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal skordan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "3 haftadır hem iyi oynadık hem iyi skorlar aldık. Geldiğim gün de söyledim hem takım olarak hem camia olarak hiç hak etmediği yerdeydi. Çok kaliteli oyuncuların olduğunu biliyorum. Sadece biraz ertelemişlerdi. Ama yönetimin inanılmaz bir çabası var; futbolcuları mutlu etme adına, ödeme anlamında gece gündüz inanılmaz derecede çaba sarf ettiler. Ben de geldiğim günden beri katkıda bulunmaya çalıştım. Geldiğim gün futbolculara, "Ben buraya teknik direktörlük yapmaya değil yardım etmeye geldim" dedim. Çünkü 6 hafta. Onlar da inanılmaz cevap verdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Bu hafta taraftar çağrıma inanılmaz cevap verdi ve Cuma olmasına rağmen geldiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Bunlardan ders çıkarıp Kayserispor'un yolunu sapmadan devam etmesi gerekiyor. Sene sonunda sözleşmem bitiyor, tek istediğim bir şey var. Yeni tesisin bitmesi. Şehir olarak, takım olarak çok daha iyi yerlere layık bir camia var. Bir daha bu stresi yaşamayacak ortamların ortaya konulması gerekiyor. Camiaya hayırlı olsun, üzerimize düşen görevi yaptığımız için de mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kocaman: "Kayserispor'u tebrik ediyorum"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise rakibini tebrik ederek, "Bir şey anlatacak ne halim var, ne de durum var. Kayserispor'u tebrik ediyorum" dedi. Kocaman, Fenerbahçe ile ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Spor Toto Süper Lig12 Mayıs 2017 Cuma 22:03
  • Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi Maçının Ardından12 Mayıs 2017 Cuma 21:18
  • Spor Toto Süper Lig12 Mayıs 2017 Cuma 20:58
  • Spor Toto Süper Lig12 Mayıs 2017 Cuma 20:58
  • Bilyoner.com Bayanlar Basketbol Ligi Finali12 Mayıs 2017 Cuma 20:53
  • Barisic: "Deplasman Kabusunu Alanya Karşısında Kırmak İstiyoruz"12 Mayıs 2017 Cuma 19:58
  • Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup Play-off12 Mayıs 2017 Cuma 19:03
  • Spor Toto Basketbol Ligi12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Evkur Yeni Malatyaspor’a Ulusal Kulüp Lisansı12 Mayıs 2017 Cuma 18:09
  • Trabzonspor, Başkent’te Mağaza Açtı12 Mayıs 2017 Cuma 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti