Kayserispor Altın Değerinde 3 Puan Aldı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Kayserispor, ligde kalma yolunda altın değerinde 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Kayserispor, ligde kalma yolunda altın değerinde 3 puanın sahibi oldu.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal skordan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "3 haftadır hem iyi oynadık hem iyi skorlar aldık. Geldiğim gün de söyledim hem takım olarak hem camia olarak hiç hak etmediği yerdeydi. Çok kaliteli oyuncuların olduğunu biliyorum. Sadece biraz ertelemişlerdi. Ama yönetimin inanılmaz bir çabası var; futbolcuları mutlu etme adına, ödeme anlamında gece gündüz inanılmaz derecede çaba sarf ettiler. Ben de geldiğim günden beri katkıda bulunmaya çalıştım. Geldiğim gün futbolculara, "Ben buraya teknik direktörlük yapmaya değil yardım etmeye geldim" dedim. Çünkü 6 hafta. Onlar da inanılmaz cevap verdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Bu hafta taraftar çağrıma inanılmaz cevap verdi ve Cuma olmasına rağmen geldiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Bunlardan ders çıkarıp Kayserispor'un yolunu sapmadan devam etmesi gerekiyor. Sene sonunda sözleşmem bitiyor, tek istediğim bir şey var. Yeni tesisin bitmesi. Şehir olarak, takım olarak çok daha iyi yerlere layık bir camia var. Bir daha bu stresi yaşamayacak ortamların ortaya konulması gerekiyor. Camiaya hayırlı olsun, üzerimize düşen görevi yaptığımız için de mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kocaman: "Kayserispor'u tebrik ediyorum"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise rakibini tebrik ederek, "Bir şey anlatacak ne halim var, ne de durum var. Kayserispor'u tebrik ediyorum" dedi. Kocaman, Fenerbahçe ile ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı.