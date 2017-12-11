Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, 1-1 berabere biten Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, 1-1 berabere biten Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mutlak galibiyet için sahaya çıktıklarını ancak kendilerine göre penaltı olmayan pozisyondan gelen golle maçı berabere tamamladıklarını söyleyen Bedir, "Kayserispor'un Anadolu'dan gümbür gümbür gelen, zirveyi zorlayacak olan bir takım olduğu gerçeğini tüm Türkiye'ye anlatmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile oynanan maçı değerlendiren Bedir, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktıklarını ancak kendi lehlerine faul olması gerekirken verilen penaltı ve ikinci yarının başlarında 10 kişi kalmalarından dolayı skoru korumaya yönelik oyun oynamak zorunda kaldıklarını belirtti. Oyuncularını mücadeleleri için tebrik eden Başkan Bedir, "Dün sezonun en güzel maçlarından bir tanesine çıktık. Avrupa'da gerçekten çok başarılı müsabakalar oynamış, grubunda puan rekoru kırarak Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmış Beşiktaş; diğer yanda istikrarlı görüntüsüyle, kendi sahasında namağlup ve bu yıl kurmuş olduğu takımla gerçekten içeride ve dışarıda iyi futbol oynayan ve iyi sonuçlar alan bir Kayserispor. Resmi rakamlara göre 32 bin 80 civarında bir seyirci var. 33 bin kapasite var, yüzde 99'a yakın bir doluluk oranı herhalde Kayserispor için bir rekor. Böyle bir ortamda maç başladı, çok umutluyduk, aynı puandaki rakibimizi yenerek zirveye yaklaşmak istiyorduk. Çünkü Başakşehir, Sivas'ta yenilmiş, bizim birinci veya ikinciliğe yaklaşma şansımız olmuştu. O havayla da başladık, mutlak galip gelme azmiyle başladık. Öne de geçtik fakat daha sonra devre bitimine 1-2 dakika kala bana göre penaltı olmayan, lehimize bir faul verilmesi gereken pozisyonda bir penaltıyla 1-1 duruma geldi. İkinci yarıda bir arkadaşımız da kırmızı kart görüp 10 kişi kalınca skoru korumak için çabalayarak, kontrataklarla da gole gitmeye çalışan bir Kayserispor ve 10 kişi kalmış rakibi karşısında galip gelmeye çalışan bir Beşiktaş vardı. Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler, çok güzel taktik hamleler yaptılar. Teknik direktörümüz oyuna güzel müdahale etti. Her oyuncu iki kişi oynayarak, pozisyon vermeden 90 dakikayı tamamladık ve puanlar paylaşılmış oldu" dedi.

"Yorumcuların yüzde 90'ı "Kayseri lehine faul" diyor"

Takım kaptanı Umut'un Cenk Tosun ile girdiği mücadele sonrası verilen penaltı kararını da değerlendiren Başkan Bedir, pozisyona "penaltı" diyenlerin Umut'un maç sonu yaptığı açıklamalarını delil olarak kabul ettiklerini söyledi. "Daha evvel "penaltı değil" diye isyan eden futbolcuları hiç dinlemezken Umut'un biraz centilmen biraz da maçın heyecanıyla tam fark edemeden söylediklerini delil kabul ederek birkaç yorumcu "penaltı" dedi" diyen Erol Bedir açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"Aslında bu puan benim de Beşiktaş'ın da işine yaramadı. Biz mutlak galibiyet parolasıyla çıkmıştık, bize göre penaltı olmayan bir pozisyonda gol yedik. Bizim söylememiz hiç önemli değil, birçok yorumcu "kesinlikle Kayseri lehine faul verilmeliydi" dedi. Yorumculardan sadece Ahmet Çakar "penaltı" dedi. Onun da en büyük dayanağı Umut Bulut'un beyanatına dayanıyor. Herhalde maçlarda oyuncuların "penaltı, penaltı değil, gol, gol değil" ifadeleri şimdi dikkate alınıyor. Daha evvel "penaltı değil" diye isyan eden futbolcuları hiç dinlemezken Umut'un biraz centilmen biraz da maçın heyecanıyla tam fark edemeden söylediklerini delil kabul ederek birkaç yorumcu "penaltı" dedi. Yüzde 80-90 "penaltı değil" diyenler var. Tüm bunların hepsi bir kenarda kaldı, esas kararı verecek olan kişi hakemdi, o da düdük çalarak "penaltı" dedi. Olay da orada noktalandı, maç da bu şekilde bitti."

Şenol Güneş'e soyunma odasında saldırı iddiası

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in devre arasında soyunma odasında saldırıya uğradığı iddiaları hakkında da konuşan Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Kimse ne böyle bir şeyi görmüş, ne böyle bir şey vuku bulmuş. Verilen emek var; yazıktır, günahtır" dedi. Reyting uğruna ilgi çekmek için ortaya atılan bir iddia olduğunun altını çizen Bedir, "Akşam beni arayıp da böyle bir saldırı olduğunu iddia eden kanal bana bir takım ipuçları verdi. Ben hemen Beşiktaş kafilesi başkanı ile görüştüm, "Olur mu başkanım güzel bir misafirperverlik oldu, uçağımıza gidiyoruz. Bir problemimiz yok" dedi. Yetinmedim hocayla görüşmesini istedim, "kardeşim bunlar nereden çıkıyor, istiyorlarsa beni arasınlar" demiş. Kimse ne böyle bir şeyi görmüş, ne böyle bir şey vuku bulmuş. Reyting uğruna veya ortaya bir iddia atarak ilgi çekmek uğruna bir şeyler yapabilir. Televizyon kanallarının, gazeteci arkadaşların biraz daha sorarak takip etmesi gerekir manşetini atmadan önce. Ama maalesef şöyle bir şey var, "iddia" diyorlar hukuki yola da başvuramıyorsunuz. İddia olunca birkaç dakika sonra "iddia yalanmış" denilip kaldırıp atılıyor. Ama o arada o haberi gören insanların Kayseri üzerindeki algılarını düşünmek lazım. Verilen emek var; yazıktır, günahtır. Alanya'da bir takım olaylar oldu, işin içinde hiç yokuz. Halbuki maçtan galip gelmişiz, bizim olay çıkarmamız için deli olmamız lazım. Beşiktaş maçına galibiyet için çıkmışız ama berabere kalmışız, soyunma odasına girerken Şenol hocayla tartışma falan. Bunları aşacağız" şeklinde konuştu.

"Kayserispor'un Anadolu'dan gümbür gümbür gelen bir takım olduğu gerçeğini tüm Türkiye'ye anlatmamız lazım"

Yapılan hataların kötü niyetle yapıldığı kanaatinde olmadıklarını da sözlerine ekleyen Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belki geçtiğimiz birkaç yıldır Kayserispor zirvede, 30 bin taraftar gelen, yenen bir şekilde algılanmadığı için "ya nereden çıktı bu" olgusu insanların kafasına oluşmuş olabilir. Kötü niyet olarak söylemiyorum. Yoksa negatif olarak bakacak olursak kendi sahamızda olan maçları bir düşünün. Trabzonspor maçında net penaltı verilmiyor, Başakşehir maçında Adebayor elle gol atıyor, Alanya deplasmanına gidiyoruz hiç alakamız yokken futbolcularımız PFDK'ya sevk ediliyor. Moralsiz bir şekilde çıkmaya zorlanıyoruz ve bu maçta da tam 1-0 öndeyken, devre arasına girip tedbirler alacakken bize göre hatalı bir penaltı var. Bütün bunların Kayserispor'un önünün kesilmek istendiğinden değil ama bilinçaltında "bu yoktu nerden çıktı" düşüncesinden kaynaklanmıştır diye düşünüyorum. İnşallah biz bu algıyı kırarız, Kayserispor'un da Anadolu'dan gümbür gümbür gelen, zirveyi zorlayacak olan bir takım olduğu gerçeğini tüm Türkiye'ye anlatmamız lazım."