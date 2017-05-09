Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Taraftarımız, Konya Maçının Kahramanı Olacak"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, yaptığı açıklamasında, "Taraftarımız, Konya maçının kahramanı olacak" dedi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, yaptığı açıklamasında, "Taraftarımız, Konya maçının kahramanı olacak" dedi.

"Ligin ilk yarısında maddi-manevi dibe vuran,oynadığı futbol ve topladığı puan açısından ligde kalma adına bütün umutlarını tüketmiş olan Kayserisporumuz ,ikinci yarının başlamasıyla birlikte süper bir çıkış yakalamış ve 7 maçlık bir seride futbol ve puan açısından tatmin edici sonuçlar alarak Türkiye gündemine oturmuştu" diyen Erol Bedir, "Arkasından oynadığı 4 maçta ise puan alamayarak hem kendileri üzülmüş hem de sevgili taraftarlarımızı endişeye sevk etmişlerdi.Bu olumsuz gidişatı yönetim olarak etraflıca değerlendirip , bir seri tedbirin yanı sıra,teknik heyet değişikliğine de gitmiş, Mesut Bakkal ve ekibini işbaşına getirmiştik.Yeni teknik heyetle birlikte; kendine,arkadaşlarına ve yönetime inanan oyuncu grubuyla yeni bir başlangıç yapacağımızı belirtmiş,takıma ve başarıya inanmayan, bu mücadeleye yüreği yetmeyen futbolcularımızla yollarımızı ayırıp,ekip ruhuyla hareket edecek ve sahada her şeyini ortaya koyacak oyuncularımızla yola devam edeceğimizi deklare etmiştik" diye konuştu.

Başkan Bedir, "Bu tedbirlerle çıktığımız Alanyaspor maçını iyi bir futbol ve 3-0 gibi net bir skorla galip bitirdik .Ardından gittiğimiz Trabzonspor deplasmanını da yine iyi bir oyunla birlikte maçı 3-2 galip tamamladık.

Bu arada, Trabzonspor maçında gerek Trabzonspor Başkanı sevgili dostum, meslektaşım Dr. Muharrem Usta ve yönetimiyle birlikte büyük Trabzonspor taraftarının ve Trabzon şehrinin bize gösterdiği ilgi,misafirperverlik ve sporun kardeşlik olduğunun en büyük örneği olarak gösterilebilecek,davranışlarından bahsetmeden geçmek istemiyorum.Teşekkürler Trabzon" diyerek şunları söyledi:

" Ancak, Trabzonspor maçı ambians ve sonucu ile geride kalmıştır Önümüze bakmak ve sahamızdaki ilk maçımız olan Konyaspor maçına odaklanmak durumundayız.

12 Mayıs Cuma akşamı saat:20.00'da Kayseri Kadir Has Stadında oynayacağımız maç en az Trabzonspor maçı kadar zor ve önemlidir.Bu maçı galip bitirmemiz halinde ligde kalmak ve yeni hedefler koyabilmek adına ciddi yol almış olacağız.10.takımla da ,16. takımla da aramızda 6 puan fark vardır.Yani aşağılara veya yukarılara yaklaşma şansımız eşittir.Bu açıdan Konyaspor maçı çok önemli bir başlangıç maçıdır.Kalan 4 maçımızın hepsi final niteliğinde olmasına rağmen hedeflerimizin gerçekleşmesi için Konyaspor maçından mutlaka 3 puanla ayrılmak zorundayız.

Bu nedenle;

Cuma günü saat 20.00'daki maçımıza en iyi şartlarda hazırlanmaktayız.Cezalı ve sakat oyuncumuz yoktur ve moral-motivasyonumuz en üst düzeydedir.Bu olumlu şartlara eklenecek en ciddi katkı ise muhteşem taraftar desteği olacaktır.Stadı dolduran Taraftarımız Konyaspor maçının kahramanı olacaktır.Maç öncesi ve maç esnasında yapacakları tezahhürat ve verecekleri destekle takımımızı ve şehrimizi mutlu sona taşıyacaklardır.Daha sonra oynayacağımız iç saha maçlarımızı da düşünerek,Kayseri'ye yakışan bir coşku ve centilmenlikle Kayserisporumuza sahip çıkmak adına tribünler tıklım tıklım olmalı ve şimdiye kadar olduğu gibi 12. adam görevi hakkıyla yerine getirilmelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle birlikte;

Daha hiçbir şeyin bitmediğini,her şeyin yeni başladığın beyan ediyor;tam konsantre şekilde, rehavete kapılmadan,korkmadan sahada ve tribünlerdeki cesur yüreklerle bu zaferi kazanacağımıza inanıyor, muhteşem taraftarımızı maça davet ediyorum."