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Kayserispor Seriye Bağladı

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Kayserispor Seriye Bağladı
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor'u 2-0 mağlup eden Kayserispor, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor'u 2-0 mağlup eden Kayserispor, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Ertürk, takımın sahada yapması gereken her şeyi yaptığını söyleyerek hızla alt sıralardan uzaklaştıklarını ifade etti. Ertürk, "Üst üste iki tane maç oynadık. Bunun ikisinde galip geldik. Bu maçlardan sonra takım içerisinde konsantrasyonu sağlamak biraz zordur. Bunu ilk yarıda biraz yaşadık, ikinci yarıda tamamen etkisinden kurtulduk. Futbol adına yapılması gereken her şeyi takımımız sahada yaptı, neticeyi de aldık. İstatistiklerin hepsinde üstünüz. 27 şut ortalamasıyla oynamakla gol geleceğini zaten biliyorduk. Neticesinde 2 tane gol bulduk, daha da atabilirdik. Kırmızı bölgeden çıktık, hızla uzaklaşıyoruz. Yukarı doğru inşallah demir atacağız" dedi.

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