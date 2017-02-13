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Kayserispor’a Şampiyon Gibi Karşılama

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Kayserispor’a Şampiyon Gibi Karşılama
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Kayserispor, gece taraftarlar tarafından adeta şampiyon gibi karşılandı.

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Kayserispor, gece taraftarlar tarafından adeta şampiyon gibi karşılandı.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Kayserispor, dün gece uçakla Kayseri Erkilet Havaalanı'na geldi. Sarı-kırmızılı takımı havaalanı çıkışında yüzlerce taraftar ellerinde meşalelerle karşıladı.

'Alemin kralı geliyor" sloganları atan taraftarlar, Kayserisporlu futbolcularla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Taraftarlar, Kayserispor kafilesine Kadir Has Tesisleri'ne kadar eşlik etti.

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