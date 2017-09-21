Kayserispor’da Kasımpaşa Mesaisi Devam Ediyor

Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

Antrenman sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, "Kasımpaşa çok güçlü ve oturmuş bir ekip. Oyuncularıyla ve hocasıyla gerçekten ligin çetin cevizlerinden bir tanesi. Bizde hem lig maçı itibariyle hem de son oynadığımız maçlar itibariyle iyi bir performans gösteren iyi bir takımız. Otoriteler öyle şeyler söylüyor. 2 iyi takımın mücadelesi olacak. İnşallah yaptığımız hazırlıklar ve orada verdiğimiz mücadele sonucu kazanan takım biz oluruz" dedi.

Takımdaki sakatlıklar hakkında bilgiler veren Bedir, "Dün itibariyle 2 sakat oyuncumuz vardı. Bugün Kana Bıyık takımla beraber çalışmaya başladı. Bir problem gözükmüyor. Hoca görev verirse oynayacak durumda. Doktor bey Varela'yı riske etmedi ve diğer maça bıraktı. Zaten birbirine yakın 22 oyuncumuz olduğu için doktorda hocamıza yardımcı oluyor. Dolayısıyla Varela dışında bir sakatımız ve cezalımız yok" ifadelerini kullandı.