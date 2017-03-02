  • BIST 89.647
  • Altın 146,929
  • Dolar 3,6812
  • Euro 3,8721
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 14 °C

Kayserispor’dan Barcelona’ya

» »
Kayserispor’dan Barcelona’ya
Kayserispor'un 12 yaşındaki genç yeteneği Emre Demir, Barcelona'dan aldığı teklif üzerine genç takım ile antrenmanlara çıkmak üzere İspanya'ya gitti.

Kayserispor'un 12 yaşındaki genç yeteneği Emre Demir, Barcelona'dan aldığı teklif üzerine genç takım ile antrenmanlara çıkmak üzere İspanya'ya gitti. Katalan ekibi ile 14 gün idman yapacak olan Emre Demir'in beğenilmesi durumunda transfer görüşmeleri başlayacak.

Barcelona'nın altyapı scout ekibi tarafından uzun süredir takip edilen Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir, bugün İspanya'ya gitti. Nisan 2014'te Kayserispor'da filiz lisansı çıkan Emre Demir, hızı ve yetenekli sol ayağı ile öne çıkıyor. Barcelona'nın altyapı tesisleri olan dünyaca ünlü La Masia'da denemeye alınacak genç oyuncu, beğenilmesi halinde Katalan ekibine transferi için görüşmelere başlanacak. Emre Demir, 3 kez de U14 yaş Milli Takımı formasını giyerken, İspanya'ya gitmeden önce Başkan Erol Bedir, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Genel Menajer Ali Reşat Çağan, futbolcular, yöneticiler, takım arkadaşları ile vedalaştı.

Kayserispor, Emre Demir'i Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye'den transfer ettikten sonra özel çalışmalar ile güçlenmesine ve tecrübe kazanmasına uğraş vermişti. Emre, küçük yaşına rağmen tecrübe kazanması için zaman zaman profesyonel takım ile idmanlara katılmıştı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Grekoromenin Kralları Mindere Çıkıyor02 Mart 2017 Perşembe 13:03
  • Milli Atletler Avrupa Arenasında02 Mart 2017 Perşembe 13:03
  • Süper Lig’de 23. Haftanın Hakemleri Belli Oldu02 Mart 2017 Perşembe 12:58
  • Edebali’den Başarılı Sporculara Ödül02 Mart 2017 Perşembe 12:38
  • Antalyaspor’da Galatasaray Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor02 Mart 2017 Perşembe 12:23
  • Yeşil Sahalarda Ender Görülen Skor: 10-002 Mart 2017 Perşembe 12:23
  • Podolski: “Bu, Galatasaray’a Karşı Alınmış Bir Karar Değil”02 Mart 2017 Perşembe 12:13
  • Cenk Tosun, Kariyerinin Zirvesinde02 Mart 2017 Perşembe 11:48
  • Şimşek Hazırlıklarını Tamamlayıp Şanlıurfa’ya Gitti02 Mart 2017 Perşembe 11:33
  • Euro 2024 Adaylık Başvurusu Yapıldı02 Mart 2017 Perşembe 11:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti