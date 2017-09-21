Kayserispor’un Vazgeçemediği Üçlü

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 maçta topladığı 10 puan ile dikkat çeken Kayserispor'da tüm maçlara ilk onbirde çıkan 3 oyuncu dikkat çekiyor.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 maçta topladığı 10 puan ile dikkat çeken Kayserispor'da tüm maçlara ilk onbirde çıkan 3 oyuncu dikkat çekiyor. Teknik Direktör Marius Sumudica, bu sezon sadece Umut Bulut, Deniz Türüç ve Kana-Bıyık'a tüm maçlarda ilk onbirde şans tanıdı.

Aldığı başarılı sonuçlar ile dikkat çeken Kayserispor kadro istikrarını ise bulamadı. Sürekli olarak kadroda değişikliğe giden Rumen Teknik Adam Marius Sumudica, oynanan 5 maçın sadece ikisinde sahaya aynı onbir ile çıktı. Kendi sahasında oynadığı Göztepe ve Osmanlıspor maçlarında aynı onbiri sahaya süren Kayseri ekibi, bunun dışındaki tüm maçlarda kadroda değişikliklere gitti. Kayserispor'un bu sezon vazgeçemediği isimler ise 5 maça ilk onbirde çıkan Umut Bulut, Deniz Türüç ve Kana-Bıyık oldu. Umut Bulut bu maçlarda 404 dakika, Deniz Türüç 442 dakika, Kana Bıyık ise 381 dakika süre aldı.

Badji ve Şamil formayı bir kaptı, pir kaptı

Ligin ilk haftasında oynanan Galatasaray maçına yedek kulübesinde başlayan Kayserispor'un iki ön liberosu Stephan Badji ile Şamil Çinaz kaybedilen bu maçın ardından ilk onbirin değişmez isimleri oldu. Ligin ikinci haftasından itibaren ilk onbirde yer bulan iki oyuncu bir daha bu özelliklerini kaybetmedi ve 4 maçın tamamına ilk onbirde başladılar. Üstelik Stephan Badji 395 dakika süre alarak tüm maçlara ilk onbirde başlayan Kana Bıyık'tan daha fazla sahada kalmış oldu. Şamil Çinaz ise 352 dakika süre aldı.