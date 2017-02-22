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Kayseri’yi U-15 Türkiye Şampiyonası’nda Kocasinan Şimşekspor Temsil Edecek

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Kayseri’yi U-15 Türkiye Şampiyonası’nda Kocasinan Şimşekspor Temsil Edecek
Kayseri U-15 Ligi Play-Off Grubu maçları tamamlandı. Son hafta maçında Erkiletspor'u 4-1 yenen Kocasinan Şimşekspor, aynı puanda yer alan Atletikspor'un...

Kayseri U-15 Ligi Play-Off Grubu maçları tamamlandı. Son hafta maçında Erkiletspor'u 4-1 yenen Kocasinan Şimşekspor, aynı puanda yer alan Atletikspor'un berabere kalması ile mutlu sona ulaştı.

Klasman gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 6 takımın katılımı ile oynanan Kayseri U-15 Play-Off maçları tamamlandı. Son hafta karşılaşmalarına Kayseri Atletikspor ile aynı puanda giren Kocasinan Şimşekspor rakibi Erkiletspor'u 4-1 yenerken Atletikspor ise Kayseri Şekerspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Kocasinan Şimşekspor, 13 puan ile şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-Siyahlı kulüp bu başarısı ile Türkiye U-15 Futbol Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil etme hakkı kazandı. Kocasinan Şimşekspor, şampiyonluk kupasını ise Pazar günü alacak.

U-15 Türkiye Şampiyonası grup merkezleri ve tarihleri TFF tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kayseri’yi U-15 Türkiye Şampiyonası’nda Kocasinan Şimşekspor Temsil Edecek

Kayseri’yi U-15 Türkiye Şampiyonası’nda Kocasinan Şimşekspor Temsil Edecek

Kayseri’yi U-15 Türkiye Şampiyonası’nda Kocasinan Şimşekspor Temsil Edecek

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