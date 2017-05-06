KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, meslek komiteleri istişare toplantısında yaptığı konuşmada; "Memleketin kurtuluşu da, büyümesin de zenginleşmesi...

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, meslek komiteleri istişare toplantısında yaptığı konuşmada; "Memleketin kurtuluşu da, büyümesin de zenginleşmesi de sanayi ile olacaktır. Turizm ve hizmetler sektörünün elbette katkısı olacak ancak, sanayisi olmayan ülkelerin en ufak bir krizde savrulup gittiğini gördük"dedi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) 15. 17. 19. 20. Ve 21. meslek gruplarına yönelik meslek komiteleri istişare toplantısı yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, meslek komitesi toplantılarının sanayicilerin sorunlarını görüşüp konuşmaları açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Sorunlarımız genelde aynı. Üretimle ilgili, çalışma hayatımızla ilgili, çevre ile ilgili kemikleşmiş önemli sorunlarımız var. Onun için karşılıklı konuşup sorunlarımızı dile getirmek adına ortak çözümler bulmak amacıyla böyle geniş katılımlı bir toplantı yapmayı uygun gördük. Umarım faydalı bir toplantı olur" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, sanayicilerin sorunlarını görüşerek, görüş ve önerini almak adına böyle bir toplantı düzenlediklerini belirterek, bu toplantılardan çıkacak sorunları ilgili makamlara aktararak çözüm arayışı içerinde olduklarını söyledi.

Kayseri Sanayi Odası'nın kuruluşu, görevleri ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler sunan Başkan Büyüksimitci, Sanayi Odası'nın bin 1300 üyesi olduğunu ve 26 meslek grubunda faaliyet gösterdiğini belirterek, Odaların en önemli özelliklerinden bir tanesinin, sanayicilerin sorun, görüş ve önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletmesi olduğunu söyledi.

Başkan Büyüksimitci, bunun en somut örneklerinden bir tanesinin mobilyada KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi, elektrikli ev aletlerinde ise ÖTV'nin Eylül ayı sonuna kadar kaldırılmasında yaptıkları çalışmalar olduğunu belirtti.

TOBB bünyesinde oluşturulan finans çözümleri ve Kayseri Sanayi Odası olarak dile getirdikleri ve çözüm elde ettikleri konular hakkında bilgi veren Başkan Büyüksimitci, "Mersin Limanında işlerin hızlandırılarak masrafların azaltılması, vergisini düzenli ödeyen mükellefe 5 puanlık vergi indirimi, Damga Vergisinde yapılan düzenleme, ihracatçılara yeşil pasaport hakkı verilmesi, yatırım ve ara mallarının vadeli ithalatında yüzde 6 olan KKDF oranı sıfırlanması ve kredi kartı ile yapılan mobilya ve beyaz eşya harcamalarında taksit sayısının 9'dan 12'ye çıkarılması konuları Oda olarak gündeme getirdiğimiz ve sonuç aldığımız konuların başında gelmektedir" dedi.

Kdem tazminatına kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, bu konunun çok yönlü olduğunu ve şu anda çalışmaların devam ettiğini belirterek, kdem tazminatı konusunun en kısa zamanda her iki tarafı da memnun eden kalıca bir çözüme kavuşacağını söyledi.

TOBB nefes kredisi ve Mesleki Eğitim Ve İstihdam Seferberliği kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Başkan Büyüksimitci, sanayicinin üretime odaklanmak zorunda olduğunu ve başka şansının olmadığını, memleketin kurtuluşunun da, büyümesinin de zenginleşmesinin de sanayi ile olacağını, turizm ve hizmetler sektörünün elbette katkısının olacağını ancak, sanayisi olmayan ülkelerin en ufak bir krizde savrulup gideceğini sözlerine ekledi.

Başkan Büyüksimitci son olarak Oda faaliyetlerinden bahsetti. Ardından sanayicilerin görüş ve önerilerini sunması ile toplantı sona erdi.