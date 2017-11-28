Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Kasım Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Kasım Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıya konuk olarak katılan Vali Süleyman Kamçı, devlet teşviklerinin iller bazında değil, sektörel bazda yapılmasının, daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlayacağını söyledi.

KAYSO Meclis Salonu'nda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Abidin Özkaya, hükümetin teşvik ve destekleriyle birlikte 2018 yılında da büyümenin devam edeceği kanaatinde olduklarını söyledi. Başkan özkaya, "Devletimizin sağladığı destekleri özel sektörümüz karşılıksız bırakmamış; gerek istihdam gerekse ihracat artışına gerekse de büyüme hedeflerinde umulan rakamlara yaklaşılmıştır. İnşallah yıl sonuna doğru yüzde 6'lar civarında büyümeyi yakalamış olacağız. Yüzde 6 civarındaki büyüme rakamları içerisinde imalat reel sektörünün büyümeye katkısı maalesef umulduğu gibi değildir. Burada olması gereken üretimin biraz daha katkısı olmasıdır. Devletin sanayicilerimize yapmış olduğu asgari ücret desteği, istihdam seferberliği kapsamında yapılan teşviklerin devamını çok önemli buluyoruz. İnşallah bu tür destekler devam ettiği durumda büyümeyi 2018 yılında da devam ettireceğiz kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise yaptığı konuşmada 2016 yılında yaşananların ardından hükümetin destekleriyle 2017 yılında yüzde 5,1 büyüme sağlandığını dile getirdi. Teşvik politikalarıyla ilgili iyileştirme yapılması gerektiğinin altını çizen Büyüksimitçi, "Türk ekonomisi 2016 yılında hain darbe girişimindeki yavaşlamanın ardından hükümetimizin yerinde ve zamanında müdahalelerle 2017'de toparlanma sürecine girdi. Bu hızlı toparlanma süreci içerisinde ekonomimizin bu yılın ilk 6 ayında yüzde 5,1 büyümeyi sağladığını görüyoruz. Bu büyümenin sürekli olmasını sağlayacak yatırımlarla ilgili beklediğimiz ivmeyi yakalayamadık. Yeni yatırımların artması, mevcut üretimin artması ve desteklerin artmasıyla mümkün olacaktır. 2017 yılında hızlı yapılan desteklerle sanayimizi ve üretimimizi büyütme şansına sahip olduk. Ancak 2018 yılı mevcut kur ve dünyadaki riskleri düşündüğümüzde bir miktar daha zor geçebilir. Bunun için de eminim ki hükümetimiz bizlerin de önerileriyle ciddi destekler verecektir. Özellikle teşvik politikalarıyla ilgili biraz daha iyileştirme yapmak, direk yatırımın teşviki konusunda destekleri tekrar düzenlememiz gerekecek" dedi.

Sanayileşmemiş şehirlere ciddi destekler verildiğini, Kayseri, Konya, Gaziantep gibi şehirlerin daha az destekler aldığını belirten Büyüksimitçi; bu dönemde sanayileşme kültürü, altyapısı hazır olan şehirlere biraz daha desteğin fazla verilmesi büyümeyi hızlandıracağını belirtti.

"Özel sektör 1 milyon 355 bin kişiye iş verdi"

Her şeye rağmen 2017'deki iyileşmede istihdam verilerine bakıldığında oldukça iyi bir durumda olduklarının altını çizen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi; "Özellikle Temmuz ayında 10,7 olan işsizlik oranımız Ağustos ayında 10,6'ya düştü. İstihdam edilenlerin sayısı 2017 Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 355 bin kişi arttı. Toplam 28 milyon 828 bin kişi istihdam oranı ise 1,3 puan artış ile yüzde 48 oldu. Şunu iyi anlamak lazım, Türk özel sektörü 1 milyon 355 bin kişiye yeni iş verdi. Ülkemiz zor günlerden geçiyor ama biz ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Hep birlikte el ele vererek bu ülkeyi daha güzel yerlere taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"Sanayisi gelişmemiş illerde sanayiyi geliştirmek mümkün değil"

KAYSO Meclis Toplantısı'nın bu ayki konuğu olan Vali Süleyman Kamçı yaptığı konuşmada, teşviklerin sektörel bazlı olması gerektiği fikrinde olduğunu belirtti. Vali Kamçı, "Devletimiz başta olmak üzere hükümetimiz ve bizler, sanayicinin yanındayız ve daha iyi olmanızı en az sizler kadar arzu ediyoruz. Kayseri bugün aldığı teşviklerden memnun değil. Benim şahsi fikrim ne kadar verirseniz verin sanayisi gelişmemiş illerde sanayiyi geliştirmek mümkün değil. Benim şahsi fikrim teşvikler sektör bazlı olmalı. Kayseri mobilyadan iyi anlıyor, kapıdan anlıyor vesaire ona teşvik verilmeli bana göre. Mevcut sanayi illerini daha da güçlendirmek için belirli şekilde teşvikler verilebilir" şeklinde konuştu.

Ülkemizin bulunduğu zor durumda en önemli konunun güvenlik olduğunu vurgulayan Vali Kamçı, "Bizler için önemli olan güvenlik. Son zamanlarda ülkemizin içinde bulunduğu zor durumda güvenliğin her şeyden önce geldiğini, kazanç nasıl olsa kazanılır. O anlamda ben Kayserililere şükranlarımı sunuyorum. 2016'da geçirdiğimiz süreci hepimiz biliyoruz, mutlaka 2017'ye yansımıştır ama bütün bu zorluklara rağmen 5,1 oldukça iyi bir büyümedir. Dünyada sayılı büyümelerden biridir. İnşallah 2018'de çok çok daha iyi büyüyeceğiz" sözlerini kullandı.

"Yılda 100 milyon TL yardım yapıyoruz"

Kayseri'de devlet kanalıyla yapılan yardımın ayda 8,5 milyon yılda ise yaklaşık 100 milyon TL olduğunu kaydeden Vali Kamçı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devlet tarafından yapılan yaşlılık maaşı, evde bakım ücreti, asker ailelerine verilen yardım gibi bir ayda verilen para 8,5 milyon TL. Yılda 100 milyon Türk Lirası biz Kayseri'de para dağıtıyoruz. Kayseri ülkemizin en iyi kentlerinden birisi. Sanayi kenti, iyi durumdayız Allah'a şükür. Buna rağmen 100 milyon Türk Lirası para dağıtılıyor. Sosyal devlet olmanın gereği bu. Ama bunun sakıncaları oluyor mu? "İnsanları tembelliğe itiyor" diyenler oluyor. İşte biz o hususu kaldırmaya uğraşacağız sizlerle birlikte" ifadelerini kullandı.

Vali Kamçı ayrıca sanayicilere Makedonya bölgesinde temas kurulmasını önererek, fabrikanın olmadığı ülkede şartların uygunluğuna göre yatırımlar yapılabileceğini de sözlerine ekledi.