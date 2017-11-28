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Kayyum Atanan Yenişehir Belediyesinden Kutlu Doğum Etkinlikleri

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Kayyum Atanan Yenişehir Belediyesinden Kutlu Doğum Etkinlikleri
İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesine görevlendirilen Kaymakam Serdar Kartal'ın...

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesine görevlendirilen Kaymakam Serdar Kartal'ın talimatıyla belediye, Kutlu Doğum Haftası etkinliği düzenledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Serdar Kartal, bu etkinliğin Yenişehir Belediyesi'nde bir ilk niteliğinde olduğunu söyledi. Daha önce Yenişehir Belediyesinin kesinlikle böyle bir etkinliğinin olmadığına dikkat çeken Kartal, "Çok kötü olaylarla ilçemizin adının anılmasına sebebiyet vermiştir. Belediyeciliğin iki yönü vardır, bir halka normal fiziki bir hizmetleri götürüp altyapılarını yapmak, diğeri de sosyal belediyecilik imkanlarını halkımızın hizmetine sunmak. Bu belediyeler, devletimizin atamasından önce böylesi hizmetleri farklı amaçlar için kullanıyorlardı. Etkinliklerle asla gündeme gelmiyorlardı. Onlar ancak sapkın ideolojilerinin gereği olarak teröre, dağa adam kazandırma, eleman devşirme ve terörün finansmanını sağlama noktasında bu kaynakları bugüne kadar israf edegeldiler. Halkın menfaatleri için, halkın temel ihtiyaçları için, halkın gerçek gereksinimleri için biz belediyemizin imkanlarını 7/24 seferber ediyoruz. Kutlu doğum haftası etkinliklerini billboardlarda reklam vermemizin bir başka nedeni de iki sene önce yine bizim Yenişehir belediyesinin sitelerinden, billboardlarından peygamber efendimize hakaret afişlerini fütursuz bir şekilde asılarak Diyarbakırımızın adının lekelenmeye çalışılmasıydı. Diyarbakırımızın adı böyle menfur olaylarla asla anılmayacaktır. Biz Yenişehir belediyemizin imkanlarını buna seferber ederek inşallah bu imajı da ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

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