Kayyumdan Güvenlik Duvarı Eleştirilerine Cevap

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç İlçe Kaymakamı ve Belediye Kayyum Başkanı Ferhat Sinanoğlu, merkez ve köylerde görev yapan muhtarlarla bir...

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç İlçe Kaymakamı ve Belediye Kayyum Başkanı Ferhat Sinanoğlu, merkez ve köylerde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Sinanoğlu, güvenlik duvarları eleştirilerine de cevap vererek, yapılanların halkın güvenliği için olduğunu dile getirdi.

Suruç İlçe Kaymakamı ve Belediye Kayyum Başkanı Ferhat Sinanoğlu daire amirlerinin de katıldığı aylık değerlendirme toplantısında ilçe merkezi ve köylerde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların alt yapı, üst yapı temizlik, yol yapımı, içme suyu, enerji ve güvenlik önlemleri ile ilgili talep ve isteklerini dinleyen Sinanoğlu, ilçe merkezindeki resmi kurumların önüne konulan güvenlik duvarları ile ilgili eleştirilere de cevap vererek, bir yıl öncesine kadar esnafın kepenklerini kapattığını ve alınan önlemlerin halkın güvenliği için olduğunu belirtti.

Yaklaşık üç saat süren istişare toplantısında muhtarlara söz hakkı veren Sinanoğlu, muhtarlardan belediyecilik hizmetlerinin yapılması sırasında güler yüz ve destek beklediklerini dile getirdi.

Suruç Belediyesinin 1895 yılında kurulduğuna dikkat çeken Sinanoğlu," Şunun iyi bilinmesi gerekiyor, Suruç ilçesinde maalesef üzülerek söylüyorum, şimdiye kadar hiçbir hizmet yapılmamış. Her türlü hizmetten mahrum bırakılmış. Biz de bunların bilincinde, elimizden geldiğinin fazlasını yaparak çalışmaya devam ediyoruz. Onun için halkımız ve özellikle muhtarlarımızdan şunu rica ediyoruz, bizden hizmet talep ederken bizlere destek versin, sabır göstersin ve güler yüzlerini göstermeyi unutmasınlar" dedi.

Güvenlik duvarı eleştirilerine cevap verdi

İlçede son zamanlarda işlek noktalara konulan güvenlik duvarları ile ilgili eleştirilere de cevap veren Kaymakam Ferhat Sinanoğlu, alınan tüm güvenlik önlemlerinin Suruç halkının güvenliği için alınan önlemler olduğunu belirtti. İlçede daha bir yıl öncesine kadar kepenk kapatma olaylarının olduğunun unutulmamasını isteyen Sinanoğlu, "Çok şükür son bir yıldır bu tür kepenk kapatma vakaları artık gerçekleşmiyor" diye konuştu.