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Kaza Geçiren Hayvanlara Büyükşehir’den Şefkat Eli

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Kaza Geçiren Hayvanlara Büyükşehir’den Şefkat Eli
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak hayvanlarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak hayvanlarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı vatandaşları trafik yolculuklarında karşılarına çıkabilecek sokak hayvanlarına karşı daha tedbirli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar her hangi bir problem yaşamamaları için frene değil kurala güvenerek hareket etmelerinin hem kendi sağlıkları hem de sokak hayvanlarının yaşamları için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

2017 yılı verilerine göre Kocaeli genelinde 2 bin sokak hayvanı trafik kazalarında zarar gördü. Bildirilen kaza yerlerinde bin 325 sokak hayvanına ekipler tarafından müdahale edilerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Öte yandan vatandaşların istekleri doğrultusunda tedavi edilen hayvanlar sahiplendirildi. Ayrıca Sokak hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde 2017 yılı boyunca 4 bin 980 sokak hayvanı tedavi altına alındı.

Yolculuk esnasında yaşanabilecek talihsiz bir kaza sonucunda herhangi bir hayvan eğer zarar gördüyse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verilmesi önemle rica ediliyor.

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