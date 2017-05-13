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Kaza Geçiren Muğla Kafilesi Kameralara Yansıdı

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Kaza Geçiren Muğla Kafilesi Kameralara Yansıdı
İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü nedeniyle Marmaris'e giderken uçuruma yuvarlanan tur midibüsündeki 24 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı...

İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü nedeniyle Marmaris'e giderken uçuruma yuvarlanan tur midibüsündeki 24 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazanın ardından kadınların ellerinde bavullarla midibüslerin hareket edeceği alana gittikleri görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü nedeniyle Marmaris'e gitmek üzere yola çıkan tur midibüsü, Muğla-Marmaris karayolu Sakar Geçidi mevkiinde virajı alamayınca uçuruma yuvarlanmıştı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan midibüsteki 24 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralanmıştı. Geziye katılan kadınların ellerinde bavullarla midibüslerin kalkacağı alana ilerledikleri anların güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kadınların ellerindeki bavullarla Buca Heykel mevkiinde yürüdükleri görülürken, kaza yapan midibüs de güvenlik kameralarına yansıyor.

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