Kaza kurbanı onbaşı gözyaşlarıyla uğurlandı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Enis Çalışkan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'dan Amasya'nın Suluova İlçesi'ne getirilen Çalışkan'ın (25) cenazesi, Belediye Aile Kabristanlığı morguna konuldu. Morgdan alınarak Hacı Mustafa Camisi'ne götürülen Çalışkan'ın tabutuna sarılan babası Burhan, annesi Selvinaz ile kardeşleri Tuğba, Seyit, Ümit ve Hüseyin Çalışkan, gözyaşı döktü.

Öğle namazını müteakiben İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Çalışkan'ın naaşı, askerler tarafından omuza alınarak askeri törenle götürüldüğü aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Çalışkan'ın ailesinin yanı sıra Kaymakam Vural Karagül, Belediye Başkan Vekili İzzet Balcı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Oflaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cenk Alper Göksu, eski milli güreşçi Mahmut Demir ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bekar olan Çalışkan'ın 8 ay önce göreve başladığı öğrenildi.