Kaza Sonrası Mahalleli Yolu Trafiğe Kapattı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde beton mikserinin 5 yaşındaki bir çocuğa çarpmasının ardından mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde beton mikserinin 5 yaşındaki bir çocuğa çarpmasının ardından mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı.

Alınan bilgilere göre, Fırat Mahallesi Faik Bucak Bulvarı'nda Çermik yönüne ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 63 EH 663 plakalı mikser yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Berat Tahir Karaca isimli çocuğa çarptı. Mikserin ön tekerleklerinin altında kalan Karaca'nın ayakları kırıldı. Yaralı çocuk olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Karaca, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kazayı haber alan mahalle sakinleri ve çocuğun yakınları Siverek - Çermik çevre yolunu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları yolu açmaları konusunda sık sık uyardı. Yolu açmayan mahalle sakinleri, yetkililerle görüşmek isteyince polis aracından dağılmaları yönünde anons yapıldı.

Polis ve mahalle sakinleri arasında yaşanan arbedenin ardından olay yerine gelen Siverek İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül, yol sorununa çözüm bulacaklarının sözünü vermesinin ardından vatandaşları ikna ederek yolu yeniden trafiğe açtı.

Kazanın görgü tanıkları, mikserin süratli olduğunu iddia ederek, yolda sık sık kazaların yaşandığını ve çözüm bulunmasını istediklerini söyledi.