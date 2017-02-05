Kaza Yapan Araç Ağaca Çıktı: 1’i Bebek 4 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaçta asılı kalan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaçta asılı kalan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasındaki bebeğin korku dolu çığlıkları ise kaza alanını inletti.

Kaza İzmit-Kandıra yolu üzeri Solaklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kandıra istikametinden İzmit'e gitmekte olan ve içinde 2'si çocuk 6 kişi bulunan 41 BG 904 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Cihan K.'nin şerit değiştirmek istediği esnada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç orta refüjdeki bariyerleri aştıktan sonra yine orta refüjde bulunan bir ağaçta asılı kaldı.Kazada sürücü Cihan A. ile 4 yaşındaki ismi öğrenilemeyen kızı yara almadan kurtulurken, eşi Serpil K, 1 yaşındaki oğlu E.K., akrabaları Fatma A. ve Mehmet Emin A. yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar arasında bulunan 1 yaşındaki E.K.'nın korku dolu çığlıkları ise kaza alanını inletti. Kazayı görerek yardıma gelen bir kadın, kucağına aldığı minik E.K.'yi uzun süre sakinleştirmedi.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar arasında bulunan 1 yaşındaki E.K.'nın korku dolu çığlıkları ise kaza alanını inletti. Annesini kanlar içinde görerek kazanın da şoku ile ağlayan minik E.K., çevreden gelenlerin tüm çabalarına rağmen sakinleşmedi. Babası tarafından ambulansa taşınan E.K. ve sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan diğer yaralılar, ambulansla Kocaeli Devlet il Umuttepe Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.