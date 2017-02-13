Kaza Yapan Araçta Sıkışan 2 Kişiyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Bolu'da meydana gelen kazada, elektrik direğine çarpan araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Bolu'da meydana gelen kazada, elektrik direğine çarpan araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Çıkınlar Mahallesi Gölcük Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine seyir halinde olan 61 AV 439 plakalı araç sürücüsü Ercan G., aracın kontrolünü kaybederek bölünmüş yolun ortasındaki elektrik direğine çarptı. Araçta bulunan Ercan G. ve Zekai T. çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkıştı. Aynı istikamette seyir halinde olan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil ve Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Araçta sıkışan Ercan G. ve Zekai T. itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla kurtarıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan şahıslar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.