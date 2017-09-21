Kaza Yapan Kamyon Tren Yoluna Takla Attı: 1 Ölü

Kayseri'de, kazaya karışan kamyon tren yoluna takla attı, meydana gelen kazada kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Kayseri'de, kazaya karışan kamyon tren yoluna takla attı, meydana gelen kazada kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Saraycık mahallesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında M.Y.'nin kullandığı 38 ZU 577 plakalı kamyonun, Ç.K'nın kullandığı 38 HN 738 plakalı araca çarptığı öğrenildi. Meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle 38 ZU 577 plakalı kamyon tren yoluna takla attı. Kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü M.Y. ambulansla kaldırıldığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 18 yaşındaki Ç.K. ve 16 yaşındaki B.Ş. de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi.