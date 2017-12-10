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Kaza Yaptığı Aracı Bırakıp Kaçtı

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Kaza Yaptığı Aracı Bırakıp Kaçtı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, kaza yaptığı otomobili bırakıp kaçtı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, kaza yaptığı otomobili bırakıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Altınoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Kontrolden çıkarak kaldırımı aşıp istinat duvarı arasına uçan 35 AT 320 plakalı otomobilin kaza yaptığını gören sürücüler, durumu hemen Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdiler. Ekiplerin yaptığı kontrolde, araç içinde kimse bulunamadı. Jandarma ise araç sahibinin bulunması için araştırma başlattı.

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