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Kazada Hayatını Kaybeden 5 Kişi Toprağa Verildi

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Kazada Hayatını Kaybeden 5 Kişi Toprağa Verildi
Kayseri'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişi, Sarıoğlan İlçesi Palas Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kayseri'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişi, Sarıoğlan İlçesi Palas Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kayseri-Sivas karayolu üzerinde Sarıoğlan İlçesi'nden kent merkezine yolcu taşıyan Ali Aldemir'in (45) sürücüsü olduğu 38 DH 416 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhasına çarpmıştı. Meydana gelen kazada sürücü Ali Aldemir ile beraber Nurhan Göktürk (23), kızı Asya Göktürk (45), Selahattin Balı ve Durmuş Bozdemir hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler için Sarıoğlan İlçesi Palas Mahallesi meydanında cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından kazada hayatını kaybedenler mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, belediye başkanları, hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan kazada yaralanan 7 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazada Hayatını Kaybeden 5 Kişi Toprağa Verildi

Kazada Hayatını Kaybeden 5 Kişi Toprağa Verildi

Kazada Hayatını Kaybeden 5 Kişi Toprağa Verildi

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