  • BIST 106.017
  • Altın 158,749
  • Dolar 3,8724
  • Euro 4,5944
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Kazada Hayatını Kaybeden Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

» »
Kazada Hayatını Kaybeden Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Serhat Daloğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Serhat Daloğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, Karapürçek ilçesi Kayalar Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Serhat Daloğlu idaresindeki otomobil ile kamyonet çarpışmıştı. Çarpışma sonucu Serhat Daloğlu idaresindeki araç kanala uçtu. Kazada ağır yaralanan Serhat Daloğlu olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamyarak hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybeden Serhat Daloğlu'nun cenazesi Akyazı Gazi Süleymanpaşa Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merkez aile mezarlığına defnedildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazada Hayatını Kaybeden Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı05 Aralık 2017 Salı 14:33
  • Ölü Bulunan Kardeşler Zehirlenmemiş05 Aralık 2017 Salı 14:28
  • Önce Çarptılar, Sonra Öldüresiye Dövdüler05 Aralık 2017 Salı 14:28
  • Kargo Şirketinde Uyuşturucu Operasyonu05 Aralık 2017 Salı 14:23
  • Midyat’ta 6 Bin 300 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi05 Aralık 2017 Salı 14:23
  • Hayvanseverler "Cesi" İçin Toplandı05 Aralık 2017 Salı 14:23
  • Elazığ’da 15 Yer ’Özel Güvenlik Bölgesi’ İlan Edildi05 Aralık 2017 Salı 14:18
  • Arazi Anlaşmazlığında Kan Aktı: 1 Ölü, 4 Yaralı05 Aralık 2017 Salı 14:18
  • Trabzon’da Kore Gazileri ’Ayla’ Filmini İzledi05 Aralık 2017 Salı 14:18
  • Trafikte Terör Estiren Motosikletli Maganda Yakalandı05 Aralık 2017 Salı 14:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti