Kazada Ölen Bilay Öğretmen Ağlattı

Samsun Canik Hacıismail Ortaokulunda beden öğretmeni olarak görev yaban 2 çocuk annesi Bilay Memiş, trafik kazasını sonucu hayatını kaybetti.

Samsun Canik Hacıismail Ortaokulunda beden öğretmeni olarak görev yaban 2 çocuk annesi Bilay Memiş, trafik kazasını sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Amasya'da Terziköy'den kaplıca dönüşü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesi Hacıismail Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan evli ve 2 çocuk annesi Bilal Memiş'in (38) içinde bulunduğu servis aracı takla attı. Kazada ağır yaralanan Bilay Memiş, kaldırıldığı Amasya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilay öğretmenin ölümü ailesi, meslektaşları, öğrencileri ve arkadaşlarını gözyaşına boğdu.

Bilay Memiş Samsun'un Yakakent ilçesi Merkez Camisi'nde bugün öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Bilay Memiş'in eşi Erdoğan Memiş'in de Samsun Kız Meslek Lisesinde beden eğitim öğretmeni olduğu öğrenildi.