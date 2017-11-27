Kazada Ölen Kişinin Edremit Liman Başkan Yardımcısı Olduğu Öğrenildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölen kişinin Edremit Liman Başkan Yardımcısı Metin Yıldız olduğu öğrenildi.
Kaza, akşam saatlerinde E-87 karayolu Akçay Mahallesi mevkiinde meydana gelmişti. Altınoluk'tan Edremit'e gelmekte olan Metin Yıldız (53) idaresindeki 34 JR 6685 plakalı araç, sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole uçmuştu. Zeytin ağacına çarpan araçtaki Yıldız olay yerinde hayatını kaybetmişti. Metin Yıldız'ın Akçay Liman Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.
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