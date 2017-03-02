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Kazada Ölen Şahsın Gazeteci Olduğu Ortaya Çıktı

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Kazada Ölen Şahsın Gazeteci Olduğu Ortaya Çıktı
Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin gazeteci Orhan Mutay olduğu belirlendi.

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin gazeteci Orhan Mutay olduğu belirlendi. Mutay'ın sosyal paylaşım sitesindeki son mesajı ise adeta veda gibi.

Akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin, Çanakkale'de uzun yıllar gazetecilik yapan Orhan Mutay olduğu belirlendi. Mutay'ın ölüm haberi, yakınlarını ve basın camiasını yasa boğdu. Öte yandan, Orhan Mutay'ın sosyal paylaşım sitesindeki son paylaşımı ise, adeta kazanın önceden içine doğduğunu gösteriyor. Mutay, dün sosyal paylaşım sitesinde kendi fotoğrafını paylaşarak, "Toparlan ey ruhum, gidiyoruz. Er ya da geç. Vakti, saati geldiğinde sen yukarı, bense aşağı" notunu paylaşmıştı.

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