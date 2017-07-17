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Kazada Şehit Olan Polis Memuru Kütahya’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kazada Şehit Olan Polis Memuru Kütahya’da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Uşak'ta geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ramazan Bülbül, memleketi Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Yenicearmutçik köyünde...

Uşak'ta geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ramazan Bülbül, memleketi Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Yenicearmutçik köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Uşak'ta geçirdiği trafik kazasında şehit olan 2 çocuk babası ve 17 yıllık polis memuru 41 yaşındaki Ramazan Bülbül'ün cenazesi, bugün memleketi Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Küçükarmutcuk köyüne getirildi. Bülbül'ün cenaze namazını Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar kıldırdı. Köy meydanındaki cenaze törenine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevir, Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Kütahya İl Jandarma Komutanı Mustafa Uğur, Uşak İl Jandarma Komutanı Nedim Selbisu, şehidin çocukları Tunahan ve Batuhan Bülbül, eşi Ayşegül Bülbül, annesi Emine Bülbül ile çok sayıda kişi katıldı. Şehit polisin naaşı, namaz sonrası helallik alınmasının ardından doğup büyüdüğü eve getirildi. Bülbül, daha sonra köy mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün Uşak'ta polis memuru Ramazan Bülbül yönetimindeki 64 A 4735 plakalı polis aracı, İzmir-Ankara karayolu havalimanı kavşağında kontrolden çıkıp refüjdeki beton aydınlatma direğine çarpmış ve Bülbül şehit olmuştu.

Kazada Şehit Olan Polis Memuru Kütahya’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kazada Şehit Olan Polis Memuru Kütahya’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kazada Şehit Olan Polis Memuru Kütahya’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kazada Şehit Olan Polis Memuru Kütahya’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

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