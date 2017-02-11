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Kazada Yaralanan Çocuğa Polis Şefkati

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Kazada Yaralanan Çocuğa Polis Şefkati
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralı olarak kurtulan ve korkudan titreyen 12 yaşındaki çocuğu polis...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralı olarak kurtulan ve korkudan titreyen 12 yaşındaki çocuğu polis memuru sakinleştirdi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İzmit-Gölcük yolu Kullar köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölcük'ten İzmit istikametine giden Melih D. idaresindeki 77 BD 607 plakalı otomobil, D-130 karayolu Kullar köprülü kavşağına kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü Melih D. yara alamadan kurtulurken, Fuat D.(14), Emir D.(12) ile Esra D.(34) yaralandı. Kaza sonrası sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ambulansı sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahale yapıldı.

Kazada yaralananlar arasında bulunan ve tedavi edildiği ambulansta korkudan titreyen Emir D.'yi ise ambulansa binen polis memuru sakinleştirdi. Ambulansa yaralıların bilgisini almak için bindiği esnada korkudan titreyen Emir D.'yi gören polis memuru, "Korkma sakın, kimseye bir şey olmadı" diyerek yaralı çocuğu sakinleştirdi.

Kazada yaralananlar daha sonra ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kaza yerinde inceleme yapığı esnada ise kazayı göremeyerek hızla gelen iki aracın karıştığı başka bir maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza yapan araçlar çekiciler ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Kazada Yaralanan Çocuğa Polis Şefkati

Kazada Yaralanan Çocuğa Polis Şefkati

Kazada Yaralanan Çocuğa Polis Şefkati

Kazada Yaralanan Çocuğa Polis Şefkati

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