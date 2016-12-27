Kazadan 4 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kadın, geçirdiği trafik kazasından 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kadın, geçirdiği trafik kazasından 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 24 Aralık günü, Hüseyin E. yönetimindeki 43 U 7553 plakalı otomobil, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine giderken yoldan çıkarak şarampole devrildi ve kazada, karnındaki 8 aylık bebeğini kaybeden, kendisi de ağır yaralanan Mehtap Eröz (23), tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Kazada, sürücü Hüseyin E. ve N.A. isimli kişiler de yaralanmıştı.