Kazadan Önce Son Paylaşım

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dün akşam meydana gelen kazada dereye yuvarlanan araçta 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
Kazada Trabzonspor eski yöneticisi Köksal Sadıklar'ın oğlu olduğu öğrenilen Alpaslan Sefa Sadıklar'ın hayatını kaybetti. Aracı kullanan Selim Can Aydın ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.
Kaza öncesinde Selim Can Aydın sosyal medya hesabından Alpaslan Sefa Sadıklar ile olan fotoğrafını paylaştı ve altına "dostum" yazdı. Kazadan hemen önce gerçekleştirildiği anlaşılan bu paylaşım görenleri duygulandırdı.
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