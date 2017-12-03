Kazadan Önce Son Paylaşım

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dün akşam meydana gelen kazada dereye yuvarlanan araçta 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dün akşam meydana gelen kazada dereye yuvarlanan araçta 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Kazada Trabzonspor eski yöneticisi Köksal Sadıklar'ın oğlu olduğu öğrenilen Alpaslan Sefa Sadıklar'ın hayatını kaybetti. Aracı kullanan Selim Can Aydın ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.

Kaza öncesinde Selim Can Aydın sosyal medya hesabından Alpaslan Sefa Sadıklar ile olan fotoğrafını paylaştı ve altına "dostum" yazdı. Kazadan hemen önce gerçekleştirildiği anlaşılan bu paylaşım görenleri duygulandırdı.