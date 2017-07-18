Kazak Validen Başkan Memiş’e Ziyaret

23. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerine katılmak üzere Bayburt'a gelen Kazakistan Kızılorda Valisi Makaşev Sultan, Bayburt Belediye...

23. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerine katılmak üzere Bayburt'a gelen Kazakistan Kızılorda Valisi Makaşev Sultan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret etti.

Beraberinde Oraz Havov Atican ve Çeitamov Abdulla ile birlikte ziyarete gelen Vali Makaşev Sultan, gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Başkan Memiş'e teşekkür ederek, "Dede Korkut şölenleri kapsamında çok güzel programlara katıldık. Dede Korkut'un mezarını ziyaret ettik. Dinimiz bir, özümüz birdir bizim. İstanbul'dan Trabzon'a, Trabzon'dan Bayburt'a gelinceye kadar hep kendimize ait sözler duyduk. Bayburt'ta bizimle yakından alakadar olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz çok memnun olduk sayın valimizin gelişinden. Dede Korkut şölenlerimiz çok daha iyi olurdu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız bu haftayı 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan ettiği için bu programın eğlence kısımlarını kaldırıp 15 Temmuz etkinlikleri ile birleştirdik. Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan Gürcistan'dan misafirlerimiz olacaktı. Önümüzdeki yıl inşallah 15 Temmuz'dan önce ya da daha sonra organize etmek suretiyle daha görkemli ve Dede Korkut'a yakışır olacak. Sınırlarımız bir araya gelmemiş olsa da biz biriz. Kazakistan da, Özbekistan da, Türkmenistan da, Azerbaycan da bütün soydaşlarımızla biz kendimizi bir bütün hissediyoruz. Biz hepimiz Korkut Ata'nın soyundanız" ifadelerini kullandı.

Dede Korkut ve Türk Dünyası hakkında Kazakistanlı misafirleriyle bir süre daha sohbet eden Başkan Memiş, ziyaret anısına Kızılorda Valisi Makaşev Sultan'a Bayburt taşından imal edilmiş Saat Kulesi ve Dede Korkut Türbesi'nin minyatürü ile ehram kravat hediye etti.