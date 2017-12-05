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Kazakistan Bağımsızlık Günü Resepsiyonu

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Kazakistan Bağımsızlık Günü Resepsiyonu
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kazakistan ile Türkiye arasındaki kadim dostluğa işaret ederek, "FETÖ'nün hain darbe ve işgal girişiminin ardından...

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kazakistan ile Türkiye arasındaki kadim dostluğa işaret ederek, "FETÖ'nün hain darbe ve işgal girişiminin ardından ülkemizi bizzat ziyaret ederek desteğini gösteren ilk devlet başkanının Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev olduğunu unutmayacağız" dedi.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan'ın bağımsızlığının 26. yıldönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Programa Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, TİKA Başkanı Serdar Çam ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda yaptığı konuşmada Kazakistan ve Türkiye'nin köklü bağlara sahip iki ülke olduğunu belirten Hakan Çavuşoğlu, "FETÖ'nün hain darbe ve işgal girişiminin ardından ülkemizi bizzat ziyaret ederek desteğini gösteren ilk devlet başkanının Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev olduğunu unutmayacağız. Kardeşliğimizin teminatı için de yürüttüğümüz etki ve önemli mücadelede el birliğiyle muvaffak olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde eylül ayında Astana'da gerçekleştirilen temasları hatırlatan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı Birinci Fikir ve Teknoloji Kongresi için eylül ayında Kazakistan'a bir resmi temas gerçekleştirdik. Astana'da iki ülkenin kardeşliğine yaraşır bir şekilde Türk dünyasının aksakalı Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in çok sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaştık. Aramızdaki bütün siyasi, askeri, ticari, kültürel, ekonomik ilişkilerimizi her geçen gün daha da güçlendirmek dileğiyle Kazakistan'ın Kurtuluş Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Abzal Saparbekuly de Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda ivme kazanarak stratejik ortaklık çerçevesinde geliştiğini belirttiği konuşmasında, "Bölge başkanlarımız çok sıkı diyalog içinde bu ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamışlardır. Her alanı kapsayan işbirliğimiz, dünya devletleri muvazenesinde önemli bir yere sahiptir. Kazakistan her zaman Türkiye'nin ve Türk halkının yanındadır" diye konuştu.

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