Kazakistan Ve Körfez Ülkeleri Temsilcileri Antalya Toptancı Hali’ni Ziyaret Etti

Antalya Toptancı Hali, Kazakistan ve Körfez ülkelerinden heyetleri ağırladı.

Antalya Toptancı Hali, Kazakistan ve Körfez ülkelerinden heyetleri ağırladı. Ziyarette karşılıklı ticaret ve işbirliği fırsatları masaya yatırıldı.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından tarım ürünlerine yeni pazarlar oluşturma ve tarım sektöründeki muhtemel sıkıntılara çözüm bulabilmek amacıyla Kazakistan ve başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri pazarlarına yönelik tanıtım programı düzenlendi. Program kapsamında Kazakistan ile Suudi Arabistan, Kuveyt, Yemen, Bahreyn ve Ürdün'den oluşan Körfez ülkeleri heyeti Antalya Toptancı Hali'ni ziyaret etti. Toptancı Hal yetkilileri konuk heyetlere Antalya'nın ürün çeşitliliği ve yürütülen örtü altı tarım (seracılık) faaliyetlerini anlattı. Ticaret ve işbirliği imkanlarının geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Antalya sebze ve meyve deposudur

Antalya Toptancı Hali'nden sorumlu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Muharrem Kavurkacı, gelen heyetlere Antalya tarımını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Toptancı hal faaliyetleri hakkında bilgiler veren Antalya'nın tarımsal çeşitliliğini anlatan, Kavurkacı, "Antalya sizin sebze ve meyve deponuzdur" dedi.

Elimizden gelen desteği vereceğiz

Heyetlere eşlik eden Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli ise bu etkinliğin destekçisi olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Körfez ülkeleri ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Karşılıklı ticaret ve yatırımların artmasını bölgemizde kalkınma ve barışın ön şartı olarak görüyoruz."

Antalya'yı örnek alacağız

Güney Kazakistan Kalkınma Ajansı yetkilisi Yersultan Zhanabayev, tarım alanında Antalya'yı örnek alacaklarını ifade ederek, "Antalya'da ürünün topraktan son tüketiciye kadar olan hikayesini görmek istedik. Aynı sistemi dünya standartlarına uygun bir şekilde kendi ülkemizde de yapmak istiyoruz. Antalyalı çiftçileri de kendi ülkemize davet edip ülkemizi tanıtıp tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz" diye konuştu.

Biz kardeşiz

Türkiye ve Körfez ülkelerinin kardeş olduğunu belirten Suudi Arabistan Cidde Ticaret ve Sanayi Odası Yaş Meyve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Suhaim Al Ghamidi, bu kardeşliğin işbirliğine dönüşmesinin bir mecburiyet olduğunu söyledi. Ghamidi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'deki kardeşlerimizle işbirliği bizim için bir mecburiyettir. Bu kardeşliğin getirdiği bir zorunluluktur. Arabistan'ın geçen sene Türkiye'den sebze- meyve ithalatı 550 bin ton idi. Gerek Arabistan'da gerekse Körfez ülkelerindeki tüccarlar da daha fazlasını sağlamak için hazırlar. İnşallah miktarları arttıracağız. Çünkü Türkiye, kaliteli ürünleriyle bunu kanıtlamıştır. Sene boyunca sürekli ürün tedariki sağlayabilmektedir."