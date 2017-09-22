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Kazakistanlı Kristina Müslüman Oldu

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Kazakistanlı Kristina Müslüman Oldu
Almanya'da yaşayan Kazakistanlı Kristina Hellmann, tatil için geldiği ve bir Türk ile evlendiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde Müslüman oldu.

Almanya'da yaşayan Kazakistanlı Kristina Hellmann, tatil için geldiği ve bir Türk ile evlendiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde Müslüman oldu.

Almanya'dan Manavgat'a tatile gelen ve bir Türk vatandaşı ile evlenen Kazakistan uyruklu Kristina Hellmann, Manavgat Müftülüğü'nde gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Hellmann, İlçe Müftüsü Saffet Sevim tarafından İslam dini hakkında kısa bilgi verilmesinin ardından Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu. İhtida töreni sonrası Müftü Sevim, Hellmann'a ihtida belgesiyle birlikte Kur'an-ı Kerim meali ve dini kitaplar hediye etti. Tatil amacı ile geldiği Türkiye'de bir Türk vatandaşı ile evlenen Hellmann, "Burada bulunduğum sürede İslam'ı araştırdım ve kendi isteğimle Müslüman olmaya karar verdim" dedi.

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