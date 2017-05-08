Kazalarda Bir Yılda 2 Bin 266 Kişi Hayatını Kaybetti

Türkiye genelinde bir yılda 2 bin 266 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği, bu rakamın Balıkesir'de 90 olduğu kaydedildi.

Türkiye genelinde bir yılda 2 bin 266 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği, bu rakamın Balıkesir'de 90 olduğu kaydedildi.

Trafik Haftasında konuşan Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Sinirli, "2016 yılında ülkemizde 156 bin 688 adet ölümlü ve yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 2 bin 266 vatandaşımız hayatını kaybederken, 252 bin 857 vatandaşımız da yaralandı. Aynı yıl Balıkesir ili polis ve jandarma bölgelerinde toplam 4 bin 349 adet ölümlü ve yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 90 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6.857 vatandaşımız yaralandı ya da sakat kaldı" dedi.

Konuşmaların ardından başarılı trafik polisleri, jandarma ve zabıtaları ödüllendirildi. Törende ayrıca hafta dolayısıyla okullarda düzenlenen resim, şiir ve afiş yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.

Protokol üyeleri hediye takdiminin ardından meydanda açılan stantları gezdi. Programda trafik ve karayolları ile ilgili uyarı ve bilgi broşürleri de dağıtıldı. Salih Tozan Kültür Merkezinde düzenlenen programa protokol mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.