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Kazalı Maden İşçisine ’Geçmiş Olsun’ Ziyareti

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Kazalı Maden İşçisine ’Geçmiş Olsun’ Ziyareti
Genel Maden İşçileri Sendikası yönetim kurulu iş kazasında yaralanan maden işçisini ziyaret etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası yönetim kurulu iş kazasında yaralanan maden işçisini ziyaret etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, TTK Üzülmez Müessese Müdürü Mehmet Murat Köseoğlu ile GMİS Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir, 8 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'ne bağlı ocakta geçirdiği iş kazasında yaralanan ve tedavisi Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Hastanesi'nde devam eden maden işçisi Ferhat Aydemir'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundular.

Ziyarette GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ile yöneticiler, hastane yöneticilerinden Aydemir'in sağlık durumu ve tedavi süreci ile ilgili bilgi aldılar.

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