Kazanılmış davalar iptal

ZMO Şube Başkanı Hayati Tosun, Türkiye genelinde 141 ovanın koruma altına alınmasıyla ilgili yasal düzenlemenin içerisinde söz konusu alanlarla ilgili kazanılan mahkeme kararlarının da kamu yararına iptal edildiğini belirtti

ZMO Şube Başkanı Hayati Tosun, Türkiye genelinde 141 ovanın koruma altına alınmasıyla ilgili yasal düzenlemenin içerisinde söz konusu alanlarla ilgili kazanılan mahkeme kararlarınında kamu yararına iptal edildiğini belirterek, "Bu kötü bir haber. Kazanılmış haklar yok edildi" dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası(ZMO)Samsun Şube Başkanı Hayati Tosun yaptığı açıklamada yapılan yasal düzenleme ile Türkiye genelinde Samsun dahil 49 ildeki 141 ovanın sit alanı gibi koruma altına alındığını hatırlattı.

Yapılan yasal düzenleme ile tarımsal nitelik taşıyan ovaların amaç dışı ve yanlış kullanımlar sonucu yok olmasının büyük oranda önüne geçilmiş olacağını belirten Tosun, "Ancak yasal düzenlemenin içerisinde yer alan bir madde ile tarım arazilerinde kazanım elde edilen mahkeme kararları kamu yararı gözetilerek düşürüldü. Örneğin Samsun'da Terme Ovası'na OMV tarafından kurulan ve kazanılan mahkeme kararı kamu yararı gözetilerek düşürüldü. Tekkeköy Ovası üzerine kurulan Lojistik Köy alanına açtığımız ve kazandığımız davada kamu yararına düşürüldü. Ovaları koruma adına çıkarılan yasa güzel ancak bu madde kötü haber. Kazanılmış haklar yok edildi "dedi.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

ZMO Başkanı Tosun, Samsun'da tarım arazilerinin sanayi alanına dönüştürülmesi konusunda ciddi bir girişim olduğuna dikkati çekti. Çıkarılan yasal düzenlemenin gerekliliklerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Tosun " Yeni yasayla koruma altına alınan Bafra, Çarşamba, Vezirköprü, Terme ve Tekkeköy ovalarında ne gibi koruma tedbirlerinin alınacağı şeffaf bir şekilde belirlenmeli. Geçtiğimiz ay Samsun Valiliği'nde Vali İbrahim Şahin başkanlığında gerçekleşen toplantıda ekonominin paydaşları toplantıya katıldı. Bu toplantıda sanayi temsilcileri ' sanayi alanları bize yetmiyor' diyerek tarım arazilerinin sanayi alanına dahil edilmesini talep etti. Biz bu karşı çıktık. Samsun'un yüzde 25'i tarımdan kazanıyor. Şöyle bir gerçek var. Samsun Türkiye ortalaması üzerinde tarım arazisi kaybediyor. Bizler dün olduğu gibi geleceğimize miras kalacak tarım arazilerini savunmaya devam edeceğiz "diye konuştu.

Lojistik Köy'de ise yöre sakinleri açtığı davayı kazanmıştı.