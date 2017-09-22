Kazanın Böylesi Pes Dedirtti

Eyüp'de üç tekerlekli olarak tabir edilen bir araca binmeye çalışan adam, yanlışlıkla gaza basınca araç yola fırlayarak seyir halinde olan bir otomobile...

Eyüp'de üç tekerlekli olarak tabir edilen bir araca binmeye çalışan adam, yanlışlıkla gaza basınca araç yola fırlayarak seyir halinde olan bir otomobile çarptı. Yaşanan o anlarda güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Eyüp'te üç tekerlekli olarak tabir edilen bir araca binmeye çalışan bir kişi, yanlışlıkla gaza basınca araç yola fırlayarak seyir halinde olan bir otomobile çarptı. Adam kazadan gaza bastığı sırada araçtan düşerek kurtuldu. Yaşanan o anlarda çevrede bulunan bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, üç tekerlekli bir araca binmeye çalıştığı sırada araç hareket ettiği görülüyor. Daha sonra hareket eden araçtan adam yere düşüyor ve araç hızla yola çıkarak seyir halinde olan bir otomobile çarpıyor.